اخبار الرياضه

ميار شريف تواجه الصربية إيفانا فى دور الـ 16 لبطولة پراج المفتوحة للتنس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه الصربية إيفانا فى دور الـ 16 لبطولة پراج المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض ميار شريف بطلة مصر فى التنس، والمتأهلة لأولمپياد طوكيو، مباراة مهمة أمام الصربية إيفانا يوروفيتش فى دور الـ 16 في بطولة پراج المفتوحة بالتشيك، ونجحت ميار شريف فى تحقيق الفوز فى ثانى مبارياتها في بطولة پراج المفتوحة بالتشيك، علي المجرية دلما جالفى بمجموعتين مقابل مجموعة ، بنتيجة 7/6 – 6/1 – 6/3.

وتعتبر هذة المشاركة الثانية لميار شريف هذا العام في بطولة پراج المفتوحة حيث شاركت يوليو الماضي في البطولة ذاتها.

بطولة پراج المفتوحة تعتبر ضمن تصنيف "التشالينچير" وهي من البطولات الهامة في تنس السيدات.

Advertisements

وتسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم في التصنيف العالمى للعبة، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد والمزيد من البطولات والوصول على النهائيات .

ميار شريف كانت قد حققت الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضى فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، ونجحت ميار شريف فى الفوز فى المباراة النهائية لفردى السيدات على ستورم سيمونز لاعبة جنوب أفريقيا ونجحت في الفوز 2-0.

وتأهلت ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، بناء على تلك النتيجة، وتٌعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميار شريف تواجه الصربية إيفانا فى دور الـ 16 لبطولة پراج المفتوحة للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا