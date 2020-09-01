محمد مصيلحي : الاتحاد السكندري سيكون في مكانة كبيرة بالموسم المقبل

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق الأول بالنادي سيكون في مكانة كبيرة في الموسم المقبل.

وقال مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "الاتحاد السكندري

سيكون في مكانة كبيرة في الموسم المقبل".

وأضاف "طموحات جماهير الاتحاد السكندري عالية للغاية، لكن يجب مراعاة القدرات المادية للنادي".

ونفى رئيس الاتحاد السكندري ما تردد عن تغيير الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف، حيث قال "تغيير الجهاز الفني غير صحيح وما يتردد شائعات".

وتطرق مصيلحي خلال حديثه عن مسحات فيروس كورونا، حيث أعرب عن تمنياته بعودة المسحات الطبية مؤكداً أنها أفضل من التحاليل.