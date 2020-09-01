مدرب المصري يعلق على موقف الفريق في الدوري

تحدث علي ماهر المدير الفني للمصري، عن موقف فريقه في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتولى علي ماهر القيادة الفنية للنادي المصري، خلفاً لطارق العشري المدير الفني السابق للنادي البورسعيدي.

ويحتل النادي المصري المركز السادس عشر بترتيب الدوري الممتاز برصيد

21 نقطة، وسيلتقي في المباراة المقبلة مع نادي المقاولون العرب يوم الخميس المقبل.

وقال ماهر خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " موقف النادي المصري في الدوري ليس

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بجديد عليّ، لأنني واجهت هذا الموقف سابقاً مع الأندية التي دربتها".

وأضاف " سنعمل على فرض الاستقرار داخل المصري للوصول إلى نتائج إيجابية، ونعلم أن الموقف صعب لكن كرة القدم هي في الأساس مخاطرة".

وأتم " أطالب جماهير النادي المصري بمساندة الفريق في هذه الأوقات من أجل الخروج من الموقف الصعب".



