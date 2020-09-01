محمد عمارة: لو عاد الزمن سأدعم محمود طاهر مرة أخرى.. وهذا حديثي معه

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أنه لو عاد الزمن سيدعم محمود طاهر في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لو عاد الزمن بي سأدعم محمود طاهر

في الانتخابات الرئاسية".

وأكمل: "قلت له لا احتاج لعمل داخل الأهلي، لكن يجب أن تعمل اشياء كثيرة للنادي".

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يرى محمد عمارة نجم الأهلي السابق، أن سيد عبد الحفيظ شخص لن يتكرر كمدير كرة داخل

النادي.

قال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن سيد عبد الحفيظ اكتسب خبرات كبيرة من عمله لمدة ١٥ عاما في الأهلي ما بين منسق ومدير كرة.

وتابع أن عبد الحفيظ أثبت قدرته على التعامل مع النجوم خاصة وأن فريق الأهلي مليء باللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة.