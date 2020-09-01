علي ماهر يطلب تواجد جهازه المعاون لتدريب المصري

قال علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، إنه طلب من إدارة النادي، تواجد الجهاز الفني المعاون في مهمته التدريبية مع الفريق.

وتولى علي ماهر القيادة الفنية للنادي المصري، خلفاً لطارق العشري المدير الفني السابق للنادي البورسعيدي.

وأضاف ماهر خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه رفضت العديد العروض التدريبية في الفترة الماضية، مؤكداً أنه كانت يريد تدريب نادي يمتلك الامكانيات ليساعده على تطور الفريق، مشيراً أن النادي المصري يمتلك

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العديد من اللاعبين المميزين وأصحاب الامكانيات الفنية العالية.

وأردف مدرب النادي المصري، ان المفاوضات معه بدأت منذ فترة، لكنها لم تكن بصفة رسمية.

يذكر ان النادي المصري يحتل المركز السادس عشر بترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، وسيلتقي في المباراة المقبلة مع نادي المقاولون العرب يوم الخميس المقبل.

