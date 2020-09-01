علي ماهر : هدفنا إعادة المصري لمكانته الطبيعية

أكد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، أنه سيسعى لإعادة النادي المصري في المربع الذهبي بالدوري الممتاز. وتولى علي ماهر القيادة الفنية للنادي المصري، خلفاً لطارق العشري المدير الفني السابق للنادي البورسعيدي. وقال ماهر خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " بالتأكيد مهمة تدريب النادي المصري صعبة للغاية، في الوقت الحالي، بسبب الأزمات التي يواجهها النادي بصفة خاصة والأندية بصفة عامة". عامة". وأضاف " سنبذل قصارى جهدنا لإعادة النادي المصري لمكانتة الطبيعية وتواجده بالمربع الذهبي بالدوري الممتاز". Advertisements يذكر ان النادي المصري يحتل المركز السادس عشر بترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، وسيلتقي في المباراة المقبلة مع نادي المقاولون العرب يوم الخميس المقبل.



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