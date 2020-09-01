الميركاتو الصيفي : بالأسماء.. كارتيرون يطيح بـ5 لاعبين من الزمالك

استقرت إدارة نادي الزمالك، على الاستغناء عن بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي 2020، بناء على توصية من المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون“.

وكشف مصدر خاص بـ الخليج 365، بأن اللاعبين الخمسة الأقرب للرحيل عن الزمالك على سبيل البيع أو الإعارة، هم “محمد عنتر وكريم بامبو وعمر السعيد وإمام عاشور” بالإضافة إلى أحد حراس المرمى إما محمد عواد أو محمد صبحي، لكن الأقرب للرحيل هو محمد عواد الذي يرفض دكة البدلاء حيث كان الحارس الأول لنادي الوحدة السعودي والإسماعيلي قبل فترة قصيرة.

وأشار مصدر الخليج 365 إلى أن كارتيرون لا يُمانع كذلك في إعارة لاعب الوسط “محمود عبدالعزيز” بعد تعافيه الكامل من إصابة الرباط الصليبي التي ألمت به قبل 7 أشهر من الآن.

ويرغب كارتيرون في ضم لاعب خط وسط جديد بمواصفات معينة، ليكون بجوار لاعب الوسط الدفاعي الرئيسي “طارق حامد” ما دفع مسؤولو الزمالك نحو فتح باب التفاوض الجاد مع لاعب بيراميدز نبيل عماد “دونجا”.

محمد عواد وكاسونجو إلى أين؟

ترحب إدارة الزمالك بإعارة الحارس محمد عواد إلى أي نادٍ في الدوري السعودي، حيث قام اللاعب مؤخرًا بالتوقيع لأحد شركات التسويق الرياضي في المملكة العربية السعودية، من أجل خوض تجربة جديدة خارج مصر.

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وسبق لمحمد عواد التألق بصورة ملفتة رفقة نادي الوحدة خلال الموسم الماضي 2019/2018، قبل انتقاله إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري 2020/2019 في صفقة خيالية كبدت خزينة القلعة البيضاء مبلغ يصل إلى 35 مليون جنيه مصري، بالاضافة إلى انتقال الثنائي محمود دونجا ومحمد الشامي إلى النادي الإسماعيلي من الزمالك ضمن الصفقة ذاتها.

ويريد باتريس كارتيرون أن تستغني الإدارة عن أحد اللاعبين الأجانب في مقابل ضم مهاجم قوي بجوار مصطفى محمد، والأقرب هو رحيل كاسونجو الذي تلقى عروضا من أندية سموحة والإسماعيلي، لضمه على سبيل البيع النهائي.

واتفق الزمالك مؤخرا مع التونسي حمزة المثلوثي، كما أن الانجولي أري بابل وقع للنادي على كافة الأوراق الخاصة بانضمامه، لكنه ربط حضوره إلى القاهرة بالحصول على مقدم التعاقد، علاوة على تنفيذ مطالبه بشأن الإقامة في القاهرة.

الجدير بالذكر، أن رئيس الزمالك مرتضى منصور كان قد أعلن في قناة ناديه خبر إتمام التعاقد مع خمس صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.