محمد فضل: هاني أبو ريدة أقوى من يدير الكرة في العالم..وسنقوم بتكريم محمد صلاح

أكد عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم “محمد فضل” على قوة العلاقة بينه وبين عضو مجلس الفيفا “هاني أبو ريدة” مشيرا إلى أنه صاحب فضل عليه.

وقال محمد فضل في تصريحات خص بها برنامج “في الاستاد” عبر إذاعة نجوم اف ام مساء أمس الاثنين “أنا محسوب على هاني أبو ريدة لاشادتي الدائمة به واعترافي بأنه صاحب فضل كبير عليّ”.

وأضاف “أبو ريدة ما زال له فضل على شخصي، وهو أقوى من يدير الكرة في العالم. منذ تواجدي في الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتدخل نهائيًا في أي قرار لنا، هذا لم يحدث نهائيًا”.

وأشاد مدير التعاقدات السابق في النادي الاهلي بالدور الكبير الذي بُذل من قبل اللجنة الخماسية للاتحاد المصري في استخدام تقنية الفار (VAR) خلال مباريات الدوري المصري الممتاز عقب استئناف الموسم المُجمد بسبب فيروس كورونا.

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وأوضح حديثه “اشكر جمال الغندور، فقد بذل قصارى جهده من أجل إظهار تقنية الفار في مصر، ويحسب للجنة الخماسية تنفيذ تقنية الفيديو المساعد. استطعنا بيع حقوق تقنية الفيديو برقم جيد لشركة برزنتيشن، والعقد الذي تم توقعيه عقد جيد للغاية ورئيس اللجنة عمرو الجنايني ينفذه بشكل جيد”.

وزاد “الكرة الموحدة كان لابد من تصنيعها منذ 10 سنوات ماضية، وحازم امام قدم مقترحًا للمجلس السابق بهذه الفكرة، وفي الموسم المقبل سيتم تقديم تصميمًا جديدًا للكرة الموحدة بالدوري المصري والتصميم سيكون له علاقة بشكل قميص المنتخب المصري الأول”.

وتطرق محمد فضل للتحدث عن إصرار اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم على تكريم نجم ليفربول وهداف المنتخب المصري خلال السنوات الماضية “محمد صلاح” خلال أول معسكر للمنتخب المصري، مضيفًا “هنالك تواصل دائم مع محمد صلاح، وعمرو الجنايني كان في زيارة له في لندن وبالفعل التقى به”.

وختم محمد فضل حديثه “نرتب الآن وبالتنسيق مع محمد صلاح على كيفية تكريمه في اول معسكر للمنتخب المصري، وذلك بعد تألقه الاخير وحصوله على الدوري الانجليزي الممتاز مع ليفربول، وبالفعل تواصلت مع صلاح بخصوص هذا التكريم، لو لم نكرم صلاح سنكون (صفر إدارة) فهو قيمة كبيرة ولابد أن نعلم ذلك”.