بالأرقام | ماذا قدم رينيه فايلر مع الاهلي في 365 يومًا؟

أكمل المدرب السويسري الشاب “رينيه فايلر” مع نهاية شهر أغسطس، 365 يومًا على كرسي الإدارة الفنية للبطل القياسي للدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا “الاهلي“.

وأحرز الاهلي تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف رينيه فايلر المدرب الأوروجوياني “مارتن لاسارتي” الذي أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز.

وتعاقدت إدارة النادي الاهلي مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، مع خيار التجديد لمدة موسم إضافي إذا ما تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

وأثار التعاقد مع فايلر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن مسؤولي الأهلي صرحوا أن المدرب القادم سيكون اسمًا كبيرًا على المستوى العالم.

ورغم التفاوض مع أكثر من مدرب كبير لعل أبرزهم الإيطالي “لوتشيانو سباليتي“، إلا أن مدير التعاقدات “أمير توفيق” عجز عن إيجاد صيغة تفاهم واضحة، والأمر نفسه خص المدرب البرازيلي الشهير “مانو”، الذي سبق له تدريب منتخب البرازيل الأول.

وأعلنت إدارة الأهلي في نهاية المطاف وبعد طول انتظار، التعاقد مع المدرب السابق لفريق آندرلاخت البلجيكي، والذي أشرف في فترة من الفترات على تدريب لاعب الأهلي السابق “محمود حسن تريزيجيه“.

ماذا قدم فايلر مع الاهلي؟

لعب الاهلي تحت قيادة رينيه فايلر 36 مباراة في مختلف المسابقة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في لقاءين في مختلف البطولات، مباراة أمام النجم الساحلي التونسي في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ومباراة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز خلال شهر أغسطس.

ونجح رينيه فايلر في التعامل مع الفقر التهديفي الحاد الذي يعيشه الثنائي “مروان محسن ووليد آزارو” منذ فترة ليست بالقصيرة، ومع غياب العناصر الأساسية لخط الدفاع بصفة مستمرة.

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وسجل الأهلي خلال الـ 36 مباراة تحت قيادة رينيه فايلر ما مجموعه 78 هدفًا، وهو كم جيد من الأهداف، واستقبلت شباك الفريق 16 هدفًا فقط.

أرقام فايلر مع الاهلي بعد أول سنة

في بطولة الدوري المصري الممتاز لعب الاهلي تحت قيادة فايلر 23 مباراة حتى نهاية شهر أغسطس 2020، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة. سجل الأهلي 56 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

أما دوري أبطال أفريقيا، فقد خاض الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وسجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف، واستطاع الترشح إلى نصف نهائي البطولة على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.

في مسابقات أخرى، لعب الاهلي مع فايلر مباراة وحيدة في كأس مصر حقق فيها الفوز، وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا.

بالاضافة إلى قيادة الفريق للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالاسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصري 2019 التي أقيمت في الإمارات.

صفقات الاهلي في عهد رينيه فايلر

ضم الاهلي في عهد رينيه فايلر أكثر من لاعب مهم في الميركاتو الصيفي 2019 مثل صانع الألعاب الدولي المصري محمد مجدي أفشة من بيراميدز نظير 25 مليون جنيه مصري، ولاعب الوسط الدفاعي المالي آليو ديانج من نادي مولودية الجزائر نظير 1.5 مليون دولار، ومدافع الإسماعيلي محمود متولي.

وخلال الميركاتو الشتوي 2020، أقنع رينيه فايلر إدارة الاهلي باتمام التعاقد مع المهاجم السنغالي العملاق آليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي بمبلغ فاق المليوني دولار، واستطاع اللاعب إثبات نفسه خاصةً بعد عودة النشاط المجمد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقبل أسابيع طويلة من بداية الميركاتو الصيفي 2020، حسم الاهلي في عهد رينيه فايلر صفقة انتقال الجناح الدولي المصري الشاب طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب مقابل حوالي 20 مليون جنيه مصري.