رياضة | نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الاهلي السابق ينقلب على الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي أنه لو عاد به الزمن سيدعم محمود طاهر كرئيس للنادي الأحمر كما أشار إلى أن الأهلي خسر كثيرا برحيل رمضان صبحي.

وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش: "لو عاد الزمن بي سأدعم محمود طاهر في الانتخابات الرئاسية للنادي الأهلي".

وأكمل: "قلت له لا احتاج لعمل داخل الأهلي، لكن يجب أن تعمل أشياء كثيرة لصالح النادي".

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وتابع عمارة حديثه قائلا :" الاهلي لن يمر عليه لاعبين كثيرين مثل شريف اكرامي

رحيل رمضان صبحي خسارة للفريق".

واختتم محمد عمارة حواره أن الثاني من عائلة واحدة وهناك قائد يحكمهم من الوارد أن يكون للثلاثي نفس الرأي.