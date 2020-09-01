رياضة | محمد عمارة: سيد عبد الحفيظ مدير كرة لن يتكرر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: سيد عبد الحفيظ مدير كرة لن يتكرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء حاليا شخصية لن تتكرر مرة أخرى.

وقال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش أن سيد عبد الحفيظ اكتسب خبرات كبيرة من عمله لمدة ١٥ عاما في الأهلي ما بين منسق ومدير كرة.

وتابع محمد عمارة أن عبد الحفيظ أثبت قدرته على التعامل مع النجوم خاصة وأن فريق الأهلي مليء باللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة.

ويحتل النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.