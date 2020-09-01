رياضة | محمد عمارة يكشف عن أفضل مدرب في مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عمارة يكشف عن أفضل مدرب في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق أن حسام حسن مدرب بيراميدز السابق أفضل مدير فني في مصر في الوقت الحالي.

وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش: "كنت اتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني طوال الفترة الماضية".

وأكمل عمارة حديثه قائلا: "أرى حاليا في الدوري المصري إيهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر".

يذكر أن كل من حسام حسن وإيهاب جلال كانا من ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري قبل أن يقع الاختيار على حسام البدري المدير الفني الحالي.