رياضة | تصريحات نارية جديدة من محمد عمارة بشأن رحيل نجله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية جديدة من محمد عمارة بشأن رحيل نجله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق تصريحات نارية جديدة بشأن رحيل نجله عن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء الفترة الماضية.

وقال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش أنه سعيد برحيل نجله عن الأهلي الفترة الماضية بل وأن نجله أيضا سعيد برحيله مشيرا إلى أنه يتمنى أن بجد فرصة للعب مستقبلا.

وأكد عمارة نجل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ضعيف فنيا ولم يخضع لإختبارات مثل بقية الناشئين في النادي الأهلي.

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وأضاف :"أمن الأهلي أصبح يسألني على كارنيه النادي بشكل مستمر وهذا لم يحدث من قبل، واعتبرها مضايقات".

وكشف عمارة أنه تم منع بعض ضيوفي من دخول مقر النادي بالجزيرة وهذا غير أعراف النادي القديمة.

وأتم عمارة حديثه: "في الفترة الأخيرة أصبحنا غرباء داخل النادي الأهلي لما نتعرض له وهذا لم يحدث من قبل نهائيا".