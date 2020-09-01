شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد لجمهور الإسكندرية : طلعت يوسف مدرب عالمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، انه سعيد بالمستوى الفني الذي يقدمه الجهاز الفين واللاعبين في مباريات الدوري رغم تراجع النتائج بعض الشيء في بداية المباريات .
وقال مصيلحي: اثق تماما في قدرات طلعت يوسف المدير الفني واعتبره من افضل مدربي الدوري ويمتلك قدرات مدرب عالمي وقادر على تحقيق طموح وأهداف الإدارة والجماهير.
وناشد رئيس النادي جماهير الاتحاد بالوقوف خلف مديرهم الفني ودعمه بكل قوة من أجل استمرار سلسلة الانتصارات.
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