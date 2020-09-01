شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصدر بيانًا بعد واقعة طرد حسني عبدربه من النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصدر نادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان بياناً تعقيب على قيام امن النادي باخراج نجم الفريق الاول السابق والمنتخب الوطني القيصر حسني عبدربه باخراجه من مباراة الاسماعيلية والاتحاد الاخيرة والتي انتهت بهزيمه الدراويش بثلاثة اهداف مما تسبب في حالة من الغضب لدي جماهير النادي العريق .

ونشر اللواء خالد فوزي مدير امن النادي الاسماعيلي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا ردا على قيام موظفي الامن باخراج حسني عبدربه نجم الفريق من الاستاد اثناء قيام نجم الفريق السابق بحضور المباراه، وجاء نص البيان كالاتي :

أثناء اقامة مباراة الاسماعيلي والاتحاد في بطولة الدورى المصرى الممتاز وحال فتح باب الفندق الخاص باللاعبين لخروج احد لاعبي الفريق بسيارته فوجيء فرد الامن المعين على البوابة بدخول الكابتن حسني عبدربه وبرفقته احد الاشخاص الذي يقوم بتصويره اثناء تحركاته وعندما اعترضه فرد الامن لمحاولة إفهامه بأن هذا الباب غير مصرح بدخول الافراد منه وأن باب المقصورة الرئيسى هو المصرح بدخول الاشخاص منه اثناء المباريات ،فقام بتعنيف فرد الامن والدخول عنوة متجها بطريقة لا تليق به إلى مدرج الدرجة الثالثة يسار الخالى من الجماهير والقيام بإلتقاط صور وفيديوهات بث مباشر وخلفه فرد الامن للإيحاء بأن هناك مشكلة لإثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن الكابتن حسني عبدربه برر دخوله بهذه الطريقة التي لا تليق باسمه كلاعب دولي سابق بانه حضر لباب المقصورة وتم منعه من الدخول وهذا لم يحدث على الاطلاق وإن حدث لقام بعرض الفيديوهات والصور التي تثبت صحة ما ادعاه، وأشير بأن الكابتن حسني عبدربه اعتاد على الحضور في المباريات وإثارة المشاكل وتصويرها وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من الحضور بطريقة تليق بكابتن النادي السابق وتحفيز لاعبي الفريق بصفته قدوة لهم حتى يعبر الفريق تلك الازمة.

وأوضح بأن ادارة النادي تعطي تعليمات دائمة بأن كباتن ورموز النادي مرحب بهم في أي وقت شرط التنسيق المسبق لوضع اسمائهم في الكشوف المرسلة للامن للموافقة على حضورهم المباريات كما حدث في مباريات سابقة حضور الكابتن محمد حمص والكابتن حمزة الجمل وغيرهم وتم دخولهم النادى بطريقة تليق باسمائهم الكبيرة.

وسادت حالة من الغضب بين جماهير النادي الاسماعيلي بعد نشر نجم الفريق الاول ومنتخب مصر حسني عبدربه لفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك داخل النادي وقيام موظف الامن باخراجه من الاستاد اثناء سير المباراة وهزيمة الدروايش.

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