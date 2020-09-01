شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد: كان بإمكاني عدم الرحيل عن الزمالك وفضلت خوض تجربة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال عماد السيد، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري أن زعيم الثغر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة. وأضاف عماد السيد في تصريحات تليفزيونية انه كان بإمكانه البقاء في الزمللك وعدم الرحيل عنه لكنه فضل الانتقال للاتحاد السكندري وخوض مباراة تجربة جديدة لاثبات وجودي واللعب بشكل اساسي والحمد لله نجحت في ذلك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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