شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: الاتحاد السكندري سينافس علي الدوري الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري انه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على الاسماعيلي في الدوري في مباراتهما التي جمعت بينهما اليوم باستاد الاسماعيلية .

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية انه الاتحاد سيعود بقوة لاستعادة الانتصارات.

وتابع: لدينا طموح كبير في مجلس الإدارة على منافسة الاتحاد على الدوري الموسم المقبل والتواجد في المربع الذهبي على أقل تقدير