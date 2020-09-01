شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدد بعدم إستكمال الدوري لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف البرنامج الرئيسي لقناة نادي الزمالك «زملكاوي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال والذي يعرض على قناة النادي الفضائية أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور قرر بشكل رسمي أن الزمالك يهدد بعدم استكمال الموسم والانسحاب من الدوري في حالة تحويل أي عضو بالزمالك للجنة الانضباط.
واعلنت القناة الرسمية للنادي في حلقة اليوم خلال الندور الإعلامية التي ضمت 4 نقاد رياضيين اعضاء فريق التحليل بالقناة أن مرتضي منصور قرر عدم استكمال الموسم اذا تم طلب أو تحويل أي فرد ينتمي للزمالك سواء في الجهاز الفني أو الطبي أو أي مذيع بالقناة للجنة الانضباط وأن مرتضي منصور رئيس النادي لن يسمح لخضوع أي فرد بالنادي أو ينتمي لمنظومة الأبيض بالتحويل للتحقيق.
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