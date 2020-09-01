شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، اليوم الإثنين، إن اثنين من لاعبيه أصيبا بفيروس كورونا، ودخلا العزل الذاتي دون الإعلان عن هويتهما.

لكن وسائل إعلام فرنسية، قالت إن الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس قطعا عطلتهما في إيبزا بإسبانيا، بعد إصابتهما بالفيروس.

وقال باريس، في بيان: «هناك اشتباه بإصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بعدوى كوفيد-19. حالتهما الصحية مطمئنة. يخضعان للبروتوكولات الصحية المناسبة».

وسيغيب اللاعبان عن بداية باريس سان جيرمان المتأخرة في الدوري، عندما يحل ضيفا على ريسنج لانس في العاشر من سبتمبر، ثم مواجهة أولمبيك مرسيليا، بعد ذلك بـ3 أيام.

وشارك اللاعبان في خسارة بطل فرنسا 1-0 أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 23 أغسطس.

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