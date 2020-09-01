شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان حلبية: العشري مدرب كبير وألوم عليه تصريح «الخيانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ان طارق العشري المدير الفني السابق للفريق مدرب كبير ومحترم ولدية خبرة كبيرة ف يعالم التدريب لكن قدر الله وما شاء فعل برحيله عن الفريق.

وشدد عضو إدارة المصري على أن الفريق واجهه العيديد من المشاكل الفنية والنتائج السلبية اجبرتنا على التدخل وتغيير القيادة الفنية برحيل العشري وتعيين على ماهر.

وقال حلبية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق انه يلوم على طارق العشري تصريحاته التي أكد فيها تعرضه للخيانة والطعن في الضهر وقال: اعاتب على العشري عتاب المحب وهذا التصريح لم يكن ليصدر منه.