شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان حلبية: العشري مدرب كبير وألوم عليه تصريح «الخيانة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ان طارق العشري المدير الفني السابق للفريق مدرب كبير ومحترم ولدية خبرة كبيرة ف يعالم التدريب لكن قدر الله وما شاء فعل برحيله عن الفريق.
وشدد عضو إدارة المصري على أن الفريق واجهه العيديد من المشاكل الفنية والنتائج السلبية اجبرتنا على التدخل وتغيير القيادة الفنية برحيل العشري وتعيين على ماهر.
وقال حلبية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق انه يلوم على طارق العشري تصريحاته التي أكد فيها تعرضه للخيانة والطعن في الضهر وقال: اعاتب على العشري عتاب المحب وهذا التصريح لم يكن ليصدر منه.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,939
-
تعافي
72,929
-
وفيات
5,421
كانت هذه تفاصيل خبر عدنان حلبية: العشري مدرب كبير وألوم عليه تصريح «الخيانة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.