شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: كل فرق الدوري خانت المصري وتخلت عنه في أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أستنكر طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، الموقف الأخير من اندية الدوري الممتاز وتخليها غير المبرر عن النادي المصري في أزمته الأخيرة

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية أن بعض الأندية خانت المصري ولم تتعاطف مع ظروفه الصعبة وخصوصًا مباراتي المقاصة والأهلي

وتابع: كان يجب على المقاصة والأهلي الموافقة على تأجيل المباراة معنا لكنهم لم يهتموا ونظروا لمصلحتهم الشخصية على حساب المصري .