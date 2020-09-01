شكرا لقرائتكم خبر عن العشري: أحد المسؤولين في المصري طعني في ضهري والخيانة كانت صعبة جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي انه تعرض للخيانة في النادي المصري بشكل لم يكن يتوقعه على الإطلاق .

وقال في تصريحات تليفزيونية للإعلامي إبراهيم فايق أن أحد المسؤولين في الجهاز الفني في المصري قام بطعنة في ضهري وهذه اول مرة اتعرض فيها للخيانة بهذا الشكل المؤلم والذي لم يحدث معي طوال حياتي في عالم التدريب

وتابع: الخيانة كانت صعبة للغاية ولن استطيع ان انساها وهذا الموقف سيجعلني اعيد الكثير من حساباتي وعلي الجميع ان يعذرني في عدم الاصفاح عن الخائن في الجهاز الفني للمصري .

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت توتر في العلاقة وخلافات بين طارق العشري وعبدالظاهر السقا