شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: تمت التضحية بي في المصري ورحلت بعد فسخ العقد بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي أنه أنهي علاقته وتعاقده مع المصري البورسعيدي بعد جلسته اليوم مع مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية وتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي والرحيل عن قيادة الفريق.
وكشف العشري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش مع الإعلامي إبراهيم فايق انه تمت التضحية به في قلعة البورسعيدية لكن الوقت لا يسمح بالحديث عن أي تفاصيل في الوقت الراهن .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,939
-
تعافي
72,929
-
وفيات
5,421
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشري: تمت التضحية بي في المصري ورحلت بعد فسخ العقد بالتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.