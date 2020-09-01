شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: تمت التضحية بي في المصري ورحلت بعد فسخ العقد بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي أنه أنهي علاقته وتعاقده مع المصري البورسعيدي بعد جلسته اليوم مع مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية وتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي والرحيل عن قيادة الفريق.

وكشف العشري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش مع الإعلامي إبراهيم فايق انه تمت التضحية به في قلعة البورسعيدية لكن الوقت لا يسمح بالحديث عن أي تفاصيل في الوقت الراهن .