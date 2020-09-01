شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: اندهشت من الهجوم على الأهلي بعد الهزيمة فى القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدي شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، اندهاشه من الهجوم على القلعة الحمراء عقب الخسارة من الزمالك برغم حسمه لقب الدوري العام.

وقال شادي في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «الهجوم لا مبرر له على الإطلاق فالمباراة كانت مباراة عادية في الدوري المصري والاهلي متصدر بفارق 17 نقطة وأقولها بكل صراحة الأهلي حسم الدوري المصري لهذا الموسم لذلك فالهجوم لا مبرر له».

وأضاف: «فايلر يتحمل مسئولية الهزيمة أمام الزمالك ففي حالة التتويج بأي بطولة يكون السر هو المدير الفني والأمر نفسه في حالة الهزيمة، ولكن الأهلي قدم مباراة جيدة وكان المسيطر معظم أوقات المباراة».