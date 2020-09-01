شكرا لقرائتكم محمد عمارة: الزمالك استحق الفوز بالقمة.. والأهلي يحتاج لتدعيمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يحتاج لتدعيمات في الفترة المقبلة، وقال عمارة خلال خلال تصريحات تلفزيونية : "الأهلي يحتاج تدعيمات في الفترة المقبلة وبادجي مستواه تطور مع المشاركة في المباريات بالفترة الأخيرة".

وأكمل: "الزمالك قدم مباراة مميزة واستحق الفوز على الأهلي خاصة أن هذا ظهر من خلال استغلال الأبيض للفرص".

أوضح أنه سعيد برحيل نجله عن قطاع الناشئين بالنادي لانه لم يكن يشارك، وقال عمارة في تصريحات تلفزيونية، إن نجله أيضا سعيد برحيله مشيرا إلى أنه يتمنى أن يجد فرصة للعب مستقبلا.

ولفت محمد عمارة، إلى أن نجل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ضعيف فنيا ولم يخضع لاختبارات مثل بقية الناشئين في الأهلي، مؤكدا أنه حزين من طريقة التعامل معه في النادي الأهلي قبل فترة كورونا من قبل الجميع.

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وقال:" أمن الأهلي أصبح يسألني على كارنيه النادي بشكل مستمر وهذا لم يحدث من قبل، اعتبرها مضايقات.

وتابع أنه تم منع بعض ضيوفي من دخول مقر النادي بالجزيرة وهذا غير أعراف النادي القديمة.

وأتم أن في الفترة الأخيرة اصبحنا غرباء داخل النادي الأهلي لما نتعرض له وهذا لم يحدث من قبل نهائيا.

أكد محمد عمارة، أن حسام حسن افضل مدير فني في مصر، قائلا: "كنت اتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني".

وأكمل: "حاليا في الدوري المصري ايهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر".