شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: نجلي لا يشعر بالضغط في الزمالك.. وفخور بنجاحي مع منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق أن نجله يوسف لا يشعر بالضغط خلال وجوده في الزمالك.

وقال أسامة نبيه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "يوسف نجلي بدأ من إنبي ثم انتقل إلى الزمالك ولا يشعر بالضغط فالأمور تسير في الزمالك بالشكل الأمثل والكل يلعب بمجهوده وبما يقدمه في الملعب فقط".

أضاف أسامة نبيه: "أوجه نصائح خاصة لنجلي من واقع خوفي وحبي له وأتمنى أن يصبح أفضل".

Advertisements

وعن محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق قال:"كان حالة رائعة وأسطورة بالفعل في التدريب".

وختم حديثه قائلا:"أفتخر بكوني أحد من شاركوا في نجاحات المنتخب المصري بشكل كبير، ولا يمكن لأحد أن يمحي التاريخ".