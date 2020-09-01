شكرا لقرائتكم فتحي مبروك يكشف حقيقة مجاملة أبناء قدامى اللاعبين في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه فتحي مبروك نجم الأهلي الأسبق نصيحة خاصة للحكام المصريين وذلك بعد تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال فتحي مبروك: "يجب أن يثق الحكم المصري في قراراته بشكل أكبر من كده، بكل تأكيد حقق الـVar العدالة في الكرة المصرية، لكن العودة ليه كل شوية في اتخاذ القرارات أصبح مُبالغ فيه".

وأضاف: "نحتاج إلى الثقة فقط في حكامنا من أجل تطوير هذا الجزء في المنظومة الرياضية، وجود تقنية الفيديو مهم ولكن يجب استخدامه بالشكل الصحيح".

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ونفى نجم الأهلي الأسبق وجود مجاملات لأبناء القدامى في النادي الأهلي، وقال فتحي مبروك: "أثناء عملي لمدة عامين في إدارة قطاع الناشئين بالأهلي، لم يتحدث معي أي لاعب من قُدامي الأهلي لمشاركة ابنه بشكل أساسي".

وواصل: "لا يمكن أن تنجح في كرة القدم سوى بمجهودك مهما كان اسم والدك".

وختم حديثه قائلا: "من المستحيل أن يكون هناك 7..8 لاعيبة في فريق واحد بقطاع الناشئين "بسبب المجاملة".