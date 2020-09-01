شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة أسوان فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الثلاثاء ، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة أسوان والمقرر لها الثالثة عصر غداً الاربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية ، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ومن جانبه عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه لتحفيزهم قبل مواجهة أسوان التى يستعيد فيها الطلائع جهود لاعبيه عمار حمدى وحسام باولو بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة ، وطالب بسيونى لاعبيه باستمرار الانتصارات خاصة أمام تماسيح النيل لضمان الابتعاد عن مراكز الخطر فى جدول الدوري حتى يلعب الفريق مبارياته المقبلة بأمان وبعيداً عن الضغوط .

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز ثمين على نظيره الانتاج الحربى بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وفى وقت سابق ، أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه لايستطيع التفريط فى حارسه المتألق محمد بسام، مؤكداً رغبة ناديه فى استعادة وضعه الطبيعى بجدول الدوري ، وقال المهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الحمد لله نسير بخطى جيدة ، وأتمنى نحسم مصير بقاؤنا فى المسابقة مبكراً لانى أثق أن أداء كل اللاعبين بعيداً عن الضغوط سيكون مختلف تماماً ونفكر فى الاعداد للموسم الجديد من قبل استكمال المسابقة ، نسير فى الطلائع وفق اسس وضوابط عسكرية".

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وتابع مدير الكرة بطلائع الجيش :" نريد أن نضغ فريقنا فى مكان مميز بجدول الدوري ، مكان يستحقه هذا النادى الذى يمنحنا كل الدعم والمساندة بشكل غير مسبوق".

ويضيف المهدى :" كسبنا الرهان على عبد الحميد بسيونى ، مدرب مجتهد ويعمل بضمير ، ونراه كادر تدريبى مميز للكرة المصرية فى المستقبل ".

وعن تلقى محمد بسام حارس الطلائع عروضاً من أندية القمة قال المهدى :" بسام ابن النادى ، متربى فى الطلائع ، وكل اللاعبين يرون النادى بمثابة بيت لهم ونحن لانستطيع الاستغناء عن حارسنا المتألق".

وعن تقنية الفار قال مدير الكرة بالطلائع :" اختراع مميز ، قد يأتى علينا سلباً احياناً ولكنه للأمانة اضافة كبيرة للمسابقة المحلية ".