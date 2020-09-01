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عدنان حلبية يكشف سبب رحيل طارق العشري عن المصري

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جدة - عمرو شويل كتب: حسن السعدني

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي سبب فسخ تعاقد النادي مع طارق العشري المدير الفني للفريق الأول والتعاقد مع علي ماهر خلفا له.

 

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري في بطولة الدوري هذا الموسم بعدما حقق العديد من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة.

 

وقال عدنان حلبية في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "خلاف عبد الظاهر السقا وطارق العشري كان كروياً فقط، ولم يكن ذلك سبباً لرحيل طارق العشري".

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واختتم حديثه قائلا: "سياسة طارق العشري لم تتماشى مع الفترة الحالية للفريق، لذلك قررنا فسخ التعاقد معه".

 

 

 

 

 


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