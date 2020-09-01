شكرا لقرائتكم فتحي مبروك: اعتمدت على أسلوب الجوهري أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فتحي مبروك نجم الأهلي الأسبق، أنه استعان بأسلوب وطريقة لعب محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق خلال عمله كمدير فني لفريق الأهلي وذلك بمواجهة الزمالك عام 2015. وقال فتحي مبروك في تصريحات تليفزيونية: "اتخذت أسلوب الكابتن جوهري كـ مُدرب في مباراة الزمالك التي انتصرت فيها 2-0 أثناء تدريبي للأهلي". Advertisements أضاف: "مباراة أيرلندا هي مَن أعطت الجماهير منظور الكرة الدفاعية للكابتن محمود الجوهري، لكن علي النقيض تماماً قدَّم المنتخب المصري تحت قيادته كرة هجومية رائعة في أكثر من مباراة أخرى". وختم حديثه قائلا:"الجوهري حالة استثنائية في تاريخ الرياضة بمصر".

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