شكرا لقرائتكم نادر السيد يدافع عن حسني عبد ربه: لا يصح ما حدث معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك الأسبق عن حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق.

كان مجلس إدارة الإسماعيلي منع حسني من مساندة الفريق من المدرجات خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

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وقال نادر السيد في تصريحات تليفزيونية: "ما قدمه حسني عبد ربه للاسماعيلي لم يُقدمه أي لاعب، وما حدث مع نجم بحجمه "عيب"، يجب إبعاد الخلافات الشخصية عن إدارة الأندية".

وواصل: "لا يصح ما حدث مع حسني عبد ربه ولا يليق بتاريخ الإسماعيلي ما حدث".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خسر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.