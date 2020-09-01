شكرا لقرائتكم عمارة: سيد عبد الحفيظ مدير كرة لن يتكرر.. ورحيل رمضان صبحي خسارة للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عمارة نجم الأهلي السابق، أن سيد عبد الحفيظ شخص لن يتكرر كمدير كرة داخل النادي، وقال عمارة: إن سيد عبد الحفيظ اكتسب خبرات كبيرة من عمله لمدة 15 عاما في الأهلي ما بين منسق ومدير كرة.

وتابع محمد عمارة، أن عبد الحفيظ أثبت قدرته على التعامل مع النجوم خاصة وأن فريق الأهلي مليء باللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة.

وأكد محمد عمارة ، أن رمضان صبحي لديه نفس كاريزما اكرامي ويملك الطموح والشخصية القيادية للفريق الذي يلعب به ويقوده.

وأشار عمارة ، إلى أن الأهلي لن يمر عليه لاعبين كثيرين مثل شريف اكرامي، مؤكدا أن رحيل رمضان صبحي خسارة للفريق".

وأَضاف أن الثاني من عائلة واحدة وهناك قائد يحكمهم من الوارد أن يكون للثلاثي نفس الرأي.

وأكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق ، أنه سعيد برحيل نجله عن قطاع الناشئين بالنادي لانه لم يكن يشارك، وقال عمارة في تصريحات تلفزيونية، إن نجله أيضا سعيد برحيله مشيرا إلى أنه يتمنى أن يجد فرصة للعب مستقبلا.

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ولفت محمد عمارة، إلى أن نجل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ضعيف فنيا ولم يخضع لاختبارات مثل بقية الناشئين في الأهلي، مؤكدا أنه حزين من طريقة التعامل معه في النادي الأهلي قبل فترة كورونا من قبل الجميع.

وقال:" أمن الأهلي أصبح يسألني على كارنيه النادي بشكل مستمر وهذا لم يحدث من قبل، اعتبرها مضايقات.

وتابع أنه تم منع بعض ضيوفي من دخول مقر النادي بالجزيرة وهذا غير أعراف النادي القديمة.

وأتم أن في الفترة الأخيرة اصبحنا غرباء داخل النادي الأهلي لما نتعرض له وهذا لم يحدث من قبل نهائيا.

أكد محمد عمارة، أن حسام حسن افضل مدير فني في مصر، قائلا: "كنت اتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني".

وأكمل: "حاليا في الدوري المصري ايهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر".