شكرا لقرائتكم نجل محمد عمارة: لا أمانع اللعب للزمالك.. وهؤلاء سبب رحيلي عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هادي محمد عمارة، نجل نجم الأهلي السابق، أنه كان لاعب في ناشئي الأحمر لمدة 4 سنوات، وقال هادي خلال تصريحات تلفزيونية "في البداية كنت في النادي الأهلي لمدة 4 سنوات في قطاع الناشئين"

وأكمل: "إذا كنت لاعب غير جيد لن العب كرة، اتمنى العودة للنادي الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "شعرت بالصدمة من قرار رحيلي عن النادي الأهلي ولكن الرحيل بمثابة تحدي لي".

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وتابع: "رئيس الزمالك تحدث مع والدي للانضمام للزمالك في الفترة الماضية، كان هناك لدي أزمة في اللعب لكن في الفترة الحالية لا أمانع للزمالك نحن في عصر الاحتراف".

وأتم: "والدي قالي ياسر رضوان وخالد بيبو سيكونا سببا في رحيلي عن الأهلي منذ أن تولوا مناصبهم".