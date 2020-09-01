شكرا لقرائتكم نجل محمد عمارة: لا أمانع اللعب للزمالك.. وهؤلاء سبب رحيلي عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هادي محمد عمارة، نجل نجم الأهلي السابق، أنه كان لاعب في ناشئي الأحمر لمدة 4 سنوات، وقال هادي خلال تصريحات تلفزيونية "في البداية كنت في النادي الأهلي لمدة 4 سنوات في قطاع الناشئين"
وأكمل: "إذا كنت لاعب غير جيد لن العب كرة، اتمنى العودة للنادي الأهلي في الفترة المقبلة".
وأضاف: "شعرت بالصدمة من قرار رحيلي عن النادي الأهلي ولكن الرحيل بمثابة تحدي لي".
وتابع: "رئيس الزمالك تحدث مع والدي للانضمام للزمالك في الفترة الماضية، كان هناك لدي أزمة في اللعب لكن في الفترة الحالية لا أمانع للزمالك نحن في عصر الاحتراف".
وأتم: "والدي قالي ياسر رضوان وخالد بيبو سيكونا سببا في رحيلي عن الأهلي منذ أن تولوا مناصبهم".
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