شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الجوهري علمني حب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أن محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق علمهُ حب كرة القدم. وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: "لم أري مدرب في حياتي يُفكر 24 ساعة فقط في كرة القدم مثل الكابتن محمود الجوهري". Advertisements وأضاف: "الجوهري علمني حب كرة القدم وعلمني أن أحب ما أعمل حتى أتقنهُ". وواصل: "لولا مباراة السعودية في كأس القارات لحقَّق جيل 98 نفس إنجازات جيل 2006". وعن حسن شحاتة قال: "مدرب كبير وكثرة النجوم معه سهلت من مهمته فكان هناك العديد من النجوم في نفس المركز بين أطراف ورؤوس حربة لذلك حقق المعلم العديد من النجاحات رفقة الفراعنة، وأدار ووظف هؤلاء النجوم بطريقة مثالية".

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