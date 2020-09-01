بطولة الكويت: الكويت بطلاً للمرة الرابعة توالياً

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الكويت: توج الكويت بلقب الدوري الكويتي لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا والسادسة عشرة في تاريخه، بفوزه الكبير الاثنين على مضيفه السالمية 4-1 في ختام منافسات المرحلة السابعة عشرة ما قبل الاخيرة.

ورفع "الأبيض" رصيده الى 40 نقطة مبتعدا بفارق اربع نقاط عن مطارده القادسية الذي تغلب على كاظمة بهدف وحيد.

وسيستلم البطل درع المسابقة بعد لقائه مع الشباب في المرحلة الأخيرة المقررة الخميس المقبل والتي ستكون مبارياتها غير مؤثرة، خاصة بعد حسم اللقب واعتماد نظام "الدمج" للموسم المقبل وإلغاء الصعود والهبوط من النسخة الحالية.

وتساوى "العميد" مع العربي في عدد مرات الفوز بالبطولة وبات على بعد لقب وحيد من معادلة القادسية (17) كأكثر المتوجين بالمسابقة.

واحتفظ "الأبيض" باللقب للمرة الرابعة على التوالي معادلا إنجاز حققه كل من العربي والقادسية.

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وتعتبر هذه النسخة الأطول في تاريخ الدوري الكويتي بعدما استمرت قرابة العام (بدأت في 14 سبتمبر 2019 وستختتم في 3 سبتمبر 2020).

وبالعودة الى المباراة، فقد ضرب الكويت بقوة في الشوط الاول وأنهاه متقدما بثلاثية نظيفه بهدف فهد حمود (13) وثنائية يوسف ناصر (40 من ركلة جزاء و43)، قبل ان يضيف البديل العراقي علاء عباس الهدف الرابع (74).

فيما سجل حسين الموسوي هدف السالمية الوحيد (83).

وفي المباراة الثانية، خرج القادسية فائزا على كاظمة بهدف للنجم بدر المطوع (38)، ليتراجع "البرتقالي" الى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة.