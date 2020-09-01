شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: عقود جميع لاعبى أسوان = 12 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق لفريق أسوان، قيمة عقود لاعبى فريقه السابق، مؤكدًا أن قيمة عقود جميع لاعبى أسوان لا تتخطى حاجز الـ 12 مليون جنيه، وهو مبلغ قليل جدًا مقارنة بأسعار اللاعبين فى الدورى المصرى، ورغم ذلك اللاعبين يرحبون باللعب مع فريق تماسيح النيل، من أجل تحقيق هدفهم، لاسيما أن أسوان يعد "فاترينة" جيدة لعرض اللاعبين أمام فرق الدورى.

أضاف عبد العاطى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن الإدارة نجحت فى بيع محمد الصباحى للاتحاد السكندرى مقابل 4 ملايين جنيه، وهو مبلغ ضخم مقارنة بقيمة عقود الفريق بأكمله والتى لا تتجاوز الـ 12 مليون جنيه.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، أخطرت نادى أسوان، بسلبية تحليل الدم الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى عصر أمس الإثنين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة أبناء الجنوب مع طلائع الجيش، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام يوم الأربعاء المقبل، والتى يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكرى.

Advertisements

وأغلق أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23، للتركيز على المباراة المقبلة بمسابقة الدورى العام أمام طلائع الجيش، ويركز كشرى على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الأيام المقبلة بعدما استقبل أسوان هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام بيراميدز، كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة من تقدم أسوان إلى الخسارة.

وأعرب أحمد كشرى عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفنى لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.