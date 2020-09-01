شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلق على إحالته للجنة الانضباط باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، إنه فوجئ بقرار إحالته للجنة الانضباط، خاصة أنه لم يدلِ بأية تصريحات، وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية، إنه حزين لإحالته للجنة الانضباط، خاصة أن جاء بسبب تصريح منسوب له على أحد المواقع.

كما كشف حقيقة رحيله عن زعيم الثغر، قائلا: "لا أتابع ما يتردد على مواقع التواصل ولا ألتفت إليه، إدارة الاتحاد تعلم الجهد المبذول من الجهاز الفنى، وإذا شعرت خلال وجودى فى أى مكان بعدم رغبة المتواجدين في وجودي سأرحل من نفسي".