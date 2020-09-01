شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ 18 بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره هليويوليس بنتيجة 3/0 فى إطار الجولة الـ 18 بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020، بينما فاز الزمالك على سموحة بنفس النتيجة .

تقام الجولة الـ 19 يوم 4 سبتمبر القادم بلقاءات بين كلا من سموحة مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع الأهلى والقناة مع الاتحاد وطنطا مع بتروجت والطيران مع الشمس.

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وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية أواخر سبتمبر القادم.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.