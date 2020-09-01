شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطلب دعم جماهير المصرى لعودة الفريق لمكانته الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على ماهر المدير الفني للمصري إنه سعيد بتولى الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي مؤكدًا أن هدفه في الفترة المقبلة تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم أبناء القلعة الباسلة مشيرًا إلى إنه يطلب دعم الجماهير للعودة بالفريق إلى مكانته الطبيعية في ترتيب جدول الدورى، وأضاف على ماهر في تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى سيف زاهر: "إن شاء الله نقدم أداء يليق بالنادى المصري لأنى أعلم جيدا أن ترتيب الفريق البورسعيدى في جدول الدوري لا يليق بمكانته".
واختتم :" أعشق تدريب الفرق الجماهيرية وسعيد بتولى مهمة تدريب المصري وعقدى مع المصرى حتى نهاية الموسم الحالي".
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.
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