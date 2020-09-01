اخبار الرياضه

على ماهر يطلب دعم جماهير المصرى لعودة الفريق لمكانته الطبيعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطلب دعم جماهير المصرى لعودة الفريق لمكانته الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على ماهر المدير الفني للمصري إنه سعيد بتولى الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي مؤكدًا أن هدفه في الفترة المقبلة تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم أبناء القلعة الباسلة مشيرًا إلى إنه يطلب دعم الجماهير للعودة بالفريق إلى مكانته الطبيعية في ترتيب جدول الدورى، وأضاف على ماهر في تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامى سيف زاهر: "إن شاء الله نقدم أداء يليق بالنادى المصري لأنى أعلم جيدا أن ترتيب الفريق البورسعيدى في جدول الدوري لا يليق بمكانته".

 

تابع على ماهر:" المصري يمتلك خامة لاعبين جيدين قادرين على تحمل المسئولية والخروج من الأزمة الحالية وسأبذل قصاري جهدى وهموت نفسى في الملعب لتقديم مستوي جيد وأثق كذلك في اللاعبين أنهم سيساعدوننى على ذلك".

 

Advertisements

واختتم :" أعشق تدريب الفرق الجماهيرية وسعيد بتولى مهمة تدريب المصري وعقدى مع المصرى حتى نهاية الموسم الحالي".

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على ماهر يطلب دعم جماهير المصرى لعودة الفريق لمكانته الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا