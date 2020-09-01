شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يقود المصرى البورسعيدى اليوم استعدادًا للمقاولون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فى التعاقد بشكل رسمى مع على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى لتولى القيادة الفنية للفريق الساحلى خلفًا لطارق العشرى الذى أنهى مجلس الإدارة التعاقد معه بالتراضى. وقام على ماهر بتوقيع العقود اليوم فى حضور محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى ووكيلى المدرب ميدو حزين وسيد مرعى. ومن المقرر أن يبدأ على ماهر مهمته مع المصرى بداية من اليوم على أن يعاونه كل من محمد عبد الكريم كمدرب عام ووائل رأفت كمدرب مساعد على أن يستمر عبد الظاهر السقا فى منصبه كمدير رياضى. ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الخميس فى الجولة الرابعة والعشرون للدورى فى لقاء صعب لأبناء المدينة الساحلية بعد هبط الفريق للمركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة .

على ماهر

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