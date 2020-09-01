"مخاطرة وطلب من الجمهور".. أول تعليق من علي ماهر بعد قيادة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد علي ماهر، المدير الفني الجديد للمصري البورسعيدي، على صعوبة مهمته مع الفريق بعد تعيينه رسميا على رأس الجهاز الفني خلفا لطارق العشري، الذي أعلن انفصاله عن النادي.

وقال علي ماهر، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين: "سعيد بتولي تدريب المصري، المهمة ستكون صعبة بالتأكيد، لكن هذا ما جعلني أرفض قبول أي شيء في البداية".

وأضاف: "كان لدي عدة عروض قبل توقف الدوري بسبب جائحة كورونا، لكن كان لا بد من توافر الإمكانيات التي تساعد على النجاح".

وأكمل: "هدفي تحقيق نتائج تليق باسم المصري ووضعه في مكانة مميزة، وأطلب من الجماهير عدم توجيه إساءة للاعب أو الإدارة، يجب تقديم المساندة والوقوف خلف الفريق والثقة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وسأبذل قصارى جهدي".

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وتابع: "لم أتول تدريب الفرق الجماهيرية، وبالتالي ستكون مهمتي مع المصري مختلفة، واتفقت مع إدارة النادي على قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، ستكون مخاطرة لكني أعشق ذلك وأحب العيش في الأجواء الصعبة والضغوطات".

وأتم: "سبق لي قيادة إنبي في نفس الظروف التي يعيشها المصري حاليا، كان الفريق يحتل المركز الأخير في الجدول لكن أنهينا الموسم في المركز التاسع، ومع سموحة كنت في المركز الثالث، وكانت البداية مع الأسيوطي جيدة أيضا".

ويقود علي ماهر تدريبات المصري بدءً من يوم الثلاثاء بمعسكره المغلق المقام حاليًا ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

يُذكر أن المصري البورسعيدي خسر في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بثنائية نظيفة، ليتجمد رصيد الفريق عند 21 نقطة ويحتل المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب الدوري.