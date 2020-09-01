انتكاسة جديدة.. إصابة أداما تراوري بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لن ينضم أداما تراوري، جناح وولفرهامبتون الإنجليزي، إلى قائمة المنتخب الإسباني التي تم استدعائه إليها في وقت سابق، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتم خضوع جميع أعضاء لاعبي لويس إنريكي للكشف عن فيروس كورونا عند وصولهم إلى معسكرهم التدريبي في "لاس روزاس"، قبل أن تتبين إيجابية عينة أداما تراوري، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبات تراوري ثاني لاعب من منتخب إسبانيا يتعرض للإصابة بفيورس كورونا بعد إيجابية عينة ميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسييداد، لينضم جيرار مورينو، مهاجم فياريال، للفريق بدلا منه.

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وبالتالي لن يلعب تراوري مع إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في مواجهة ألمانيا أو أوكرانيا خلال شهر سبتمبر، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتوهج أداما ترازري بقوة خلال الموسم المنقضي (2019-2020) مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز خاصةً أمام مانشستر سيتي، ونجح بشكل عام في تسجيل أربعة أهداف وصناعة تسعة آخرين.

يذكر أن استبعاد تراوري من قائمة إسبانيا أصبح بمثابة انتكاسة أخرى للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، حيث أجبرته الإصابة في نوفمبر الماضي على الانسحاب من قائمة "لاروخا" في استدعائه الوحيد للمنتخب.