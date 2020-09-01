حسني عبد ربه يفتح النار على رئيس الإسماعيلي: "مش عزبة أبوك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسني عبد ربه، قائد الإسماعيلي السابق، كواليس منعه من دخول استاد الإسماعيلية لحضور مباراة الدراويش والاتحاد السكندري مساء الإثنين، في ختام منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز.

وقال حسني عبد ربه، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" مساء الإثنين: "حرصت على القدوم من القاهرة إلى الإسماعيلية من أجل مساندة الإسماعيلي في المباراة".

وأضاف: "كنت أود الدخول إلى المقصورة وفوجئت بأنه تم منعي، ثم جاء لي فرد أمن يعمل في النادي وأكد لي أنه سيفتح لي باب المدرج للدخول، حتى لو كلفه ذلك خسارة مهنته، وقمت بالدخول إلى المدرجات".

وتابع: "وبعد خمس دقائق، عاد فرد الأمن وقال لي (الدنيا اتقلبت، رئيس النادي ومدير الأمن أكدا لي على ضرورة مغادرتي للمدرجات، لكن إبراهيم عثمان لازم يفهم إن النادي مش ملكه ومش عزبة أبوه)".

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وأكمل: "ثم وصل مدير الأمن والحكمدار وتحدثا معي، وقدَّرت أنهما ينفذان أوامر رئيس النادي فغادرت المدرجات، رغم أنه كان من المفترض عدم تنفيذ أوامر رئيس ناد مهما كانت سلطاته، خاصة مع شخصية عامة ومعروفة".

وتابع: "كان ذلك أول ظهور لي في استاد الإسماعيلية منذ اعتزالي كرة القدم العام الماضي، هذا بيتي وعشت فيه عمري كله، ما يفعله إبراهيم عثمان رئيس النادي غير طبيعي، الإسماعيلي ليس عزبة أبيه مثلما قال فرد الأمن".

وأتم صاحب الـ35 عاما قائلا: "حزين بشدة على وضع الإسماعيلي حاليا، لن ننتظر حتى يهبط إلى الدرجة الثانية، أطلب من جماهير الإسماعيلي الدفاع عن النادي بعمل عضوية اختيار من يمثل النادي الإسماعيلي".