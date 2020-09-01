ملف الاثنين.. ماهر بديلا للعشري في المصري.. وفيفا يوقف عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
خاص.. علي ماهر بديلا لطارق العشري في المصري
الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلي بثلاثية
أول تعليق من حسنى عبد ربه بعد طرده من مدرجات ستاد الإسماعيلية
رسميا.. ميلان يعلن تجديد تعاقده مع إبراهيموفيتش
موعد الكلاسيكو والديربي.. الإعلان عن قرعة الدوري الإسباني
حرس الحدود يفرض التعادل على المقاصة في الدوري
أمير مرتضى يحفز جهاز الزمالك قبل لقاء بيراميدز.. و3 رسائل من كارتيرون
خاص.. طنطا يعلن رحيل محمد صلاح بعد أسبوعين من تعيينه
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