خاص.. علي ماهر بديلا لطارق العشري في المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي، تعيين علي ماهر مديرا فنيا للمصري البورسعيدي خلفًا لطارق العشري، الذي أعلن انفصاله عن النادي بالتراضي مساء اليوم الإثنين.

وقال الخولي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم الاتفاق بين علي ماهر وإدارة المصري على تولي تدريب الفريق".

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وأضاف: "سيقود علي ماهر تدريبات المصري غدا الثلاثاء".

وكان طارق العشري تقدم باستقالته من منصبه بعد عدد من المشاكل التي نشبت داخل الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه شعر بالخيانة. (طالع التفاصيل)

يُذكر أن المصري البورسعيدي خسر في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بثنائية نظيفة، ليتجمد رصيد الفريق عند 21 نقطة ويحتل المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب الدوري.