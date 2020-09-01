محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أعلن محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي، تعيين علي ماهر مديرا فنيا للمصري البورسعيدي خلفًا لطارق العشري، الذي أعلن انفصاله عن النادي بالتراضي مساء اليوم الإثنين.
وقال الخولي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم الاتفاق بين علي ماهر وإدارة المصري على تولي تدريب الفريق".
وأضاف: "سيقود علي ماهر تدريبات المصري غدا الثلاثاء".
وكان طارق العشري تقدم باستقالته من منصبه بعد عدد من المشاكل التي نشبت داخل الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه شعر بالخيانة. (طالع التفاصيل)
يُذكر أن المصري البورسعيدي خسر في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بثنائية نظيفة، ليتجمد رصيد الفريق عند 21 نقطة ويحتل المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. علي ماهر بديلا لطارق العشري في المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.