"شعرت بالخيانة".. طارق العشري يعلن استقالته من تدريب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، أنه تقدم باستقالته من منصبه بعد عدد من المشاكل التي نشبت داخل الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار العشري في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه شعر ما أسماه "الخيانة" من جانب مسؤولين في الفريق.

وقال العشري: "لم أقصر مع النادي المصري في شيء، لكني أصبحت الآن المدير الفني السابق للفريق لأنني رحلت عنه حاليًا بالتراضي منذ عدة ساعات".

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وأكمل: "كنت أريد تغيير الكثير من الأمور في الفريق، لكن الفترة الماضية كانت عصيبة وفيروس كورونا ضرب الفريق ولم أتمكن من تحقيق طموحي".

وأضاف: "فوجئت قبل مباراة الأهلي بوجود نتيجة الكشف عن فيروس كورونا مع عبد الظاهر السقا وطبيب الفريق، وأبلغوهم بعدم تقديمها لي، ولا أعرف السبب حتى الآن".

وأوضح: "الأهلي لو دفع أموال من أجل إشعال الموقف في معسكر المصري لما نجح في ذلك كما فعلوا هم بإخفاء نتيجة التحاليل عني".

واختتم: "كنت المدير الفني للمصري ويجب أن أعرف كل كبيرة وصغيرة تحدث داخل الفريق، من الصعب جدًا أن أشعر بشيء من الخيانة من أحد الأفراد".