خاص.. فيفا يوقف عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الغرامة المالية الموقعة على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" المقدرة بـ2 مليون دولار.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365" تقدم محمود كهربا بطعن ضد القرار الصادر من الاتحاد الدولي بتغريم اللاعب مالياً مؤكداً أن عقده مع الزمالك انتهى قبل رحيله إلى الدوري البرتغالي.
وأشار المصدر إلى أن كهربا طعن في المستند الذي قدمه اتحاد الكرة وأرسله الزمالك في شكواه والذي يؤكد صحة العقد الجديد للاعب مع النادي الأبيض.
ويؤكد كهربا وممثليه عدم توثيق العقد الجديد مع الزمالك في التوقيت القانوني ما جعله لاعباً حراً غير مرتبطاً بعقد قبل الرحيل، بينما يؤكد نادي الزمالك أن العقد تم توثيقه.
وسيتعين على الاتحاد المصري لكرة القدم إثبات صحة المستند المقدم لنادي الزمالك بشأن توثيق عقد اللاعب محمود كهربا في التوقيت القانوني، وهو ما ينفيه جناح الأهلي.
وبناء على المستجدات في طعن محمود كهربا قام الاتحاد الدولي "فيفا" بإيقاف الغرامة المالية لحين البت من جديد في القضية.
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