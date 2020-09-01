محمد عمارة: رحيل رمضان صبحي خسارة للاهلي.. والزمالك يستحق الفوز بالقمة

أكد محمد عمارة نجم الأهلي أن رمضان صبحي لديه نفس كاريزما اكرامي ويملك الطموح والشخصية القيادية للفريق الذي يلعب به ويقوده. واشار عمارة في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد :" الاهلي لن يمر عليه لاعبين كثيرين مثل شريف اكرامي رحيل رمضان صبحي خسارة للفريق". لاعبين كثيرين مثل شريف اكرامي رحيل رمضان صبحي خسارة للفريق". وأتم ان الثاني من عائلة واحدة وهناك قائد يحكمهم من الوارد أن يكون للثلاثي نفس الرأي. Advertisements أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يحتاج لتدعيمات في الفترة المقبلة. يحتاج لتدعيمات في الفترة المقبلة. وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يحتاج تدعيمات في الفترة المقبلة وبادجي مستواه تطور مع المشاركة في المباريات بالفترة الأخيرة". وأكمل: "الزمالك قدم مباراة مميزة واستحق الفوز على الأهلي خاصة وأن هذا ظهر من خلال استغلال الأبيض للفرص".

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