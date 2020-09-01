محمد عمارة: حسام حسن أفضل مدرب في مصر

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن حسام حسن مدرب نادي سموحة السابق افضل مدير فني في مصر. وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت اتمنى تواجد حسام حسن في منتخب مصر كمدير فني". منتخب مصر كمدير فني". وأكمل: "حاليا في الدوري المصري ايهاب جلال مدرب مميز وصاحب فكر". يذكر أن حسام حسن كان ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني.

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