محمد عمارة: سيد عبد الحفيظ مدير كرة لن يتكرر في الأهلي

يرى محمد عمارة نجم الأهلي السابق، أن سيد عبد الحفيظ شخص لن يتكرر كمدير كرة داخل النادي.
قال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن سيد عبد الحفيظ اكتسب خبرات كبيرة من عمله لمدة ١٥عاما في الأهلي ما بين منسق ومدير كرة.
وتابع أن عبد الحفيظ أثبت قدرته على التعامل مع النجوم خاصة وأن فريق الأهلي مليء باللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة.
أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن الأهلييحتاج لتدعيمات في الفترة المقبلة. وقال عمارة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يحتاج تدعيمات في الفترة المقبلة وبادجي مستواه تطور مع المشاركة في المباريات بالفترة الأخيرة". وأكمل: "الزمالك قدم مباراة مميزة واستحق الفوز على الأهلي خاصة وأن هذا ظهر من خلال استغلال الأبيض للفرص".
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